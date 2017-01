Mass Effect: Andromeda: Mehrspielermodus soll enger mit der Story verknüpft, aber völlig optional sein - 4Players.de

Der Mehrspielermodus von Mass Effect 3 musste sich seinerzeit einige Kritik von strikten Einzelspielern gefallen lassen, da die Inhalte kaum mit den Aktionen des Protagonisten in Zusammenhang standen, aber am Ende trotzdem Voraussetzung für die bestmöglichen Chancen der Menschheit waren. Bei Mass Effect: Andromeda soll das jedoch anders sein, wie Produzent Mike Gamble in einem Interview mit Kotaku (via VG 24/7 ) verriet.So soll der kooperative Strike-Team-Modus des Sci-Fi-Rollenspiels besser in die Handlung des Hauptspiels integriert sein und eine Meta-Story über die Ereignisse in Helios abbilden. Der Zugang bzw. Wechsel zwischen Mehr- und Einzelspielermodus soll dabei nahtlos und direkt aus dem laufenden Spiel heraus möglich sein. Wer keine Lust oder Möglichkeit hat, die Multiplayer-Funktion zu nutzen, könne die ganze Meta-Geschichte aber auch solo erleben, so Gamble.Mass Effect: Andromeda wird hierzulande am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4, PS4 Pro und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen CES 2017