Mass Effect: Andromeda: Video stellt das Raumschiff "Tempest" und das planetare Fahrzeug "Nomad" vor - 4Players.de

Electronic Arts und BioWare haben im Rahmen der " Andromeda Initiative " ein Video zu dem Raumschiff "Tempest" und dem planetaren Fahrzeug "Nomad" aus Mass Effect: Andromeda bereitgestellt. Beide Vehikel und ihre Funktionen in dem Sci-Fi-Rollenspiel werden in dem drei Minuten langen Video ausführlich vorgestellt. Auch die unterschiedlichen Bereiche auf dem Raumschiff und der Abbau von Ressourcen auf den Planeten mithilfe von Drohnen ist zu sehen. Mass Effect: Andromeda wird hierzulande am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4, PS4 Pro und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Tempest and Nomad Briefing Andromeda Initiative