Mass Effect: Andromeda: Eine Woche früher bei EA und Origin Access mit zehnstündiger Anspielmöglichkeit - 4Players.de

@N7Follower All of your progress during ME:A Play First Trial will carry over when the game launches. — Mass Effect (@masseffect) 21. Januar 2017

Electronic Arts will das SciFi-Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda eine Woche vor der geplanten Veröffentlichung und damit bereits am 16. März für Abonnenten von EA Access / Origin Access bereitstellen. Das hat der Publisher nach Informationen von DualShockers offiziell angekündigt. Dabei wird man bereits zehn Stunden in den Titel hineinschnuppern können. Über Twitter gab der Publisher außerdem bekannt, dass man den Fortschritt bzw. den Spielstand übernehmen darf, wenn man sich anschließend für den Kauf der Vollversion entschließen sollte.Mass Effect: Andromeda wird von BioWare Montreal entwickelt und erscheint am 21. März in den USA sowie am 23. März in Europa. Dabei wird garantiert, dass Abonennten von EA Access (Xbox One) bzw. Origin Access (PC) mindestens fünf Tage vor dem offiziellen Start spielen können. Für PS4-Besitzer gilt das Angebot bekanntlich nicht, da es auf Sonys Konsole keinen solchen Service von EA gibt.Letztes aktuelles Video: Tempest and Nomad Briefing Andromeda Initiative