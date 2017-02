Mass Effect: Andromeda: Details zum Dialogsystem und Ersatz-Mechanik für Paragon/Renegade - 4Players.de

Game Director Marc Walters von BioWare Montreal ist im Gespräch mit dem Official Xbox Magazine näher auf das überarbeitete Dialogsystem des Sci-Fi-Rollenspiels Mass Effect: Andromeda eingegangen. Wie Gamesradar in Anlehnung auf das Interview schreibt, wurde der Paragon/Renegade-Ansatz der ersten Trilogie gestrichen, weil es laut Walters zu sehr auf Shepard zugeschnitten war und für den neuen Protagonisten unpassend erschien. Stattdessen will man die Dialoge in Andromeda so gestalten, dass man als Spieler eher zustimmt oder eine andere Meinung vertritt."Der Grund, warum ich das mag, ist folgender: In der Trilogie war es immer so nach dem Motto 'Ich spiele jetzt Paragon' und dann wusstest du, in welche Richtung du den Stick in jeder Konversation bewegen musstest", so Walters. "Du musstest nicht darüber nachdenken, weil du einfach jedes Mal auf Paragon drückst. Ich weiß nicht, wie ihr das gehandhabt habt. Aber persönlich kann ich mich damit identifizieren. Als ich Mass Effect 1-3 durchgespielt habe, bewegte ich den Stick nach oben und rechts - dazu bereit, egal welche Paragon-Option auch immer auszuwählen. Ich hab mich wirklich nicht darauf konzentriert, was ich gesagt habe. Es ging nur darum, das "Richtige" zu sagen. Mit Zustimmung oder Ablehnung ändert sich das je nach Umständen oder dem Charakter, mit dem man sich unterhält. Man muss sich also mehr mit dem beschäftigen, was vor sich geht, bevor man die Entscheidung treffen kann."Außerdem verrät der Game Director, dass man in Gesprächen auch die Tonalität variieren kann. In bis zu vier Variationen soll man seinen Ausführungen mehr Ausdruck verleihen dürfen. Mehr Details dazu will man in den kommenden Wochen bekanntgeben. Für Walters weckt dieses System den traditionellen Rollenspiel-Geist, in dem es nicht nur um "gut oder schlecht" gehe, sondern auch darum, wie man sich ausdrücken möchte.Letztes aktuelles Video: Pathfinder Team Briefing