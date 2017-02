Mass Effect: Andromeda: Soll "sinnvollere und bedeutsamere" Nebenquests als Dragon Age: Inquisition bieten - 4Players.de

Eirulan schrieb am 12.02.2017 um 08:50 Uhr

Also ich bin wahrlich kein Freund der Mass Effect Serie, aber wenn sie eins gut hinbekommen haben dann waren es die Side Quests. V.a. in 2 und 3.

Wenn die sich jetzt in der Hinsicht mit DAI vergleichen kann das ja lustig werden ^^