Mass Effect: Andromeda: Kampfsystem, Jetpack, Fähigkeiten, Upgrade-Pfade, Waffen, Gegner und mehr im Video - 4Players.de

BioWare und Electronic Arts stellen im folgenden Video das Kampfsystem, das Fähigkeitensystem, die Waffen und die Gegner aus Mass Effect: Andromeda vor. Die Gefechte aus der Verfolgerperspektive (Third-Person) sollen sich dynamischer und actionreicher als bei den Vorgängern anfühlen. Vor allem durch das Jetpack, mit dem man schnell die Position wechseln oder auch nach Vorne oder zur Seite preschen kann, soll mehr Dynamik in die Kämpfe kommen. Man kann Feinde aus der Luft überraschen oder sich zumindest einen besseren Überblick verschaffen. Das Deckungssystem soll ebenfalls dynamischer und intuitiver ausfallen. Die Waffen fallen in vier Kategorien: Pistolen, Schrotflinten, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und Nahkampf. Je nach Herkunftsort (Milchstraße, Andromeda-Galaxie etc.) der Waffe unterschieden sich die grundlegenden Technologien - z. B. Projektilwaffen oder Strahlen-/Plasmakanonen. Das Klassensystem aus den Vorgängern wurde eingemottet. Stattdessen hat man vollen Zugang zu allen möglichen Fertigkeiten. Es können zum Beispiel Talente und Fähigkeiten aus den Bereichen "Tech", "Soldat" und "Biotik" gemischt werden. Das Sci-Fi-Spiel erscheint am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Die Entwickler schreiben zu den Fähigkeiten: "Kampffähigkeiten sind perfekt, wenn du dich auf Waffen, Ausrüstungsobjekte und deine Effizienz im Kampf konzentrieren willst. Sie verbessern den Waffenschaden und deine Präzision und ermöglichen dir den Einsatz von Flak-Kanonen, Granaten, Stolperdrahtminen und mehr. Tech-Fähigkeiten ermöglichen deinem Pathfinder die Verwendung experimenteller Waffen und strategischer Verbesserungen für dich und dein Team. Während Kryo-Strahl und Flammenwerfer deine offensive Durchschlagskraft erhöhen, schwächen Fähigkeiten wie Invasion und Energieentzug deine Gegner und erleichtern dir ihre Neutralisierung. Und falls du zusätzliche Feuerkraft benötigst, kannst du dein eigenes Angriffsgeschütz einsetzen. Dann wären da noch die Biotik-Fähigkeiten. Durch die Kontrolle dunkler Energie kann dein Pathfinder Masse und Gravitation manipulieren. Mit Biotik-Fähigkeiten wie Ziehen und Werfen kannst du das Schlachtfeld beherrschen, indem du deine Gegner als Schilde oder Waffen einsetzt. Fähigkeiten wie Auslöschung und Singularität fügen beispielsweise allem und jedem in ihrem Einflussbereich Schaden zu. Jede Fähigkeit kann verbessert werden, um ihre Effizienz und Zerstörungskraft zu erhöhen. Außerdem stehen dir verschiedene Upgrade-Pfade zur Verfügung, damit du die jeweilige Fähigkeit individuell an deine Spielweise anpassen kannst."