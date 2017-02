Mass Effect: Andromeda: Charakter- und Fortschrittsystem, Profile, Loadouts und die Mitstreiter im Video - 4Players.de

Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect: Andromeda (PC)

Im zweiten "Gameplay-Series-Video" zu Mass Effect: Andromeda stellen BioWare und Electronic Arts diesmal das Charakter- und Fortschrittsystem in den Vordergrund. Es wird gezeigt, wie man seinen Charakter bzw. seine Fähigkeiten individualisieren kann, was es mit den "Profilen" (Spielstil) auf sich hat und wie man seinem Trupp Kommandos erteilt. Auch auf die vier Favoriten-Loadouts, die jeweils drei Fertigkeiten und ein Profil umfassen, wird eingegangen - dadurch soll man sich besser auf unterschiedliche Kampfsituationen einstellen können. Im ersten Video ging es um das Kampfsystem, Jetpack, Fähigkeiten, Upgrade-Pfade und mehr. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel erscheint am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Series 2 Charaktere