Mass Effect: Andromeda: Entwicklung abgeschlossen; unterschiedliche Waffengattungen im Video - 4Players.de

Das Schlimmste ist aber die jederzeit in jede Richtung änderbare Klassen- und Waffenspezialisierung. Ein perfektes Beispiel dafür wenn man die Marketingphrasen zu "Play whatever, however, whenever you want" zu wörtlich nimmt. Wenn ich meine Spezialisierung jederzeit ändern kann, habe ich mich nicht spezialisiert. Für mich liegt der Reiz in Spezialisierung darin das man eben nicht alles jederzeit kann. Man hat in bestimmten Situationen Vorteile und in anderen Situationen Nachteile, mit denen man dann halt zurechtkommen muss.Bei ME bietet es sich ja grundsätzlich an die Nachteile/Schwächen die man selber hat durch die Spezialisierung seiner Teammates zu kompensieren. In Andromeda scheint es aber komplett wurscht zu sein...