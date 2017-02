Mass Effect: Andromeda: BioWare: "Ein Softporno im Weltraum" - 4Players.de

Derzeit fragen sich manche Leute, was man hinsichtlich Sex und dessen Darstellung im Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda erwarten darf. Anlass dafür liefern gesichtete Einstufungen diverser Classification Boards und auch Twitter-Beiträge von Verantwortlichen in hohen Positionen bei BioWare. Zwar gibt es noch keine offizielle Einstufung seitens des ESRB, doch will ein Nutzer des BioWare Social Network nach Angaben von VG 24/7 bereits erfahren haben, dass der Titel ein M-Rating für "blood, partial nudity, strong language, strong sexual content and violence" bekommen wird. Allerdings scheint es sich dabei nicht um das finale Urteil zu handeln: Auf Twitter meint BioWares General Manager Aaryn Flynn, dass die Beschreibung "partial nudity" für das Rollenspiel nicht weiter Bestand hätte, sondern stattdessen das volle Nackedei-Programm, also "full nudity" angesagt sei. Später bezeichnete er Andromeda sogar (mit einem Augenzwinkern) als "Softporno im Weltraum" (softcore space porn). Da scheint jemand Spaß an dem Thema zu haben...In Australien hat der Titel übrigens schon eine offizielle Einstufung erhalten: Dort wird es aufgrund von ausgeprägten Sex- und Gewaltszenen als MA15+ erscheinen. In Europa listen viele Händler eine PEGI-Einstufung ab 16, doch ist diese bisher noch inoffiziell. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für PC, Xbox One und PS4.Letztes aktuelles Video: Weapons Training Briefing