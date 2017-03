Mass Effect: Andromeda: Vorabtest des Mehrspielermodus' abgesagt - 4Players.de

Der letzten November in Aussicht gestellte Multiplayer-Vorabtest zu Mass Effect: Andromeda wird nun doch nicht stattfinden, wie BioWare in einem Blogpost zur PAX East , wo man den Mehrspielermodus nächste Woche auf PC und Xbox One ausprobieren könne, beiläufig mitteilte . Gegenüber den Kollegen von PC Gamer begründete BioWare die Entscheidung damit, dass das Team sehr viel Zeit in die Entwicklung, Tests und Ausbalancierung des Mehrspielermodus' investiert habe und ein Tech-Test nicht mehr nötig sei. Das Sci-Fi-Rollenspiel erscheint am 23. März 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Weapons Training Briefing