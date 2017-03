Mass Effect: Andromeda: Video: Erkundung, Nexus-Ausbau, Außenposten und mysteriöse Hinterlassenschaften als Herausforderungen - 4Players.de

Im dritten "Gameplay-Series-Video" zu Mass Effect: Andromeda geht es diesmal um die Erkundung der fernen Galaxie. Zunächst wird die Erforschung der Sternensysteme im Helios-Cluster kurz vorgestellt. Danach rückt die Erkundung der (über 100) Planeten, die nicht zufällig generiert, sondern allesamt per Hand erstellt wurden, in den Vordergrund. Anschließend wird das verbesserbare Fahrzeug (Nomad) und die Sonden (Schnellreise) thematisiert. Außerdem wird erklärt, was nötig ist, um Außenposten auf Planeten errichten zu können. Des Weiteren sammelt man A.V.P. (Andromeda Viability Points), die zum Nexus-Ausbau erforderlich sind. Beim Ausbau darf man dann entscheiden, ob neue Forscher, Händler oder Soldaten aus dem Cryo-Schlaf geholt werden sollen, was wiederum unterschiedliche Boni mit sich bringt. Und dann gibt es noch die mysteriösen "Vaults" auf den fremden Planeten, die besondere Herausforderungen darstellen sollen.In den vergangenen Wochen wurden schon "Gameplay-Series-Videos" zum Kampfsystem (Jetpack, Fähigkeiten, Upgrade-Pfade) und zu den Charakteren (Fortschritt, Profile, Loadouts, Mitstreiter) veröffentlicht. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel erscheint am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Vorschau findet ihr hier