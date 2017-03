Mass Effect: Andromeda: Bilder und Details zum Multiplayer und zu den Missionen - 4Players.de

Farbliche Anpassung

Bonuswerte

Missionen

BioWare hat den Multiplayer-Vorabtest zu Mass Effect: Andromeda gestrichen, weil sie sehr viel Zeit in die Entwicklung, die Tests und die Ausbalancierung des Mehrspielermodus' investiert haben und ein "Tech-Test" nicht mehr nötig sei ( wir berichteten ). Derweil hat Fernando Melo (Producer) via Twitter einige Screenshots aus der Multiplayer-Komponente veröffentlicht und Fragen dazu beantwortet. Zu sehen sind die Charakter-Auswahl, die farblichen Anpassungsoptionen der Charaktere und die Bonuswerte. Letztere lassen sich durch Erfahrungspunkte verdienen und gelten für alle Charaktere des Spielers (Prestige-Mechanik).Auf dem letzten Bild sind "Missionen" (vergleichbar mit den APEX-Missionen) zu sehen, die als Verbindung zwischen Multiplayer und Einzelspieler fungieren werden. Diese Missionen, die eine eigene "Meta-Geschichte" erzählen sollen, kann man entweder selbst mit anderen Spielern kooperativ im Strike-Team erledigen oder man schickt ein Team aus computergesteuerten Charakteren los, um den Einsatz abzuschließen. Geht man die Mission selbst (als Pathfinder) an, winken Belohnungen, die im Mehrspieler-Modus und im Einzelspieler-Modus nützlich sein könnten. Zudem stellte Fernando Melo klar, dass es keine Mikrotransaktionen im Solo-Modus geben soll und diese Multiplayer-Missionen optional seien.Letztes aktuelles Video: Gameplay Series 3 Exploration Discovery