BioWare und Electronic Arts möchten mit dem folgenden Launch-Trailer auf den anstehenden Verkaufsstart von Mass Effect: Andromeda aufmerksam machen. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel wird am 21. März in Nordamerika und am 23. März in Europa für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die eingeschränkte Trial-Phase (Origin Access und EA Access) startet am 16. März auf PC und Xbox One. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer