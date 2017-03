Mass Effect: Andromeda: Enthält über 1200 sprechende Charaktere - 4Players.de

Das Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda wird über 1200 sprechende Charaktere beinhalten. Das hat nach Angaben von PC Gamer Creative Director Mac Walters im Rahmen eines Livestreams auf der PAX East verkündet. Zum Vergleich: In Mass Effect 3 konnte man sich mit etwa 670 einzigartigen Charakteren unterhalten. Wirft man einen Blick auf die Dialogoptionen, soll der Umfang bei Andromeda hinsichtlich Gesprächen laut Walters so hoch ausfallen wie Mass Effect 2 und 3 kombiniert.Darüber hinaus betonte Produzent Michael Gamble im Gespräch mit dem Magazin, dass kleine Rollen wie Shop-Besitzer in dieser genannten Zahl gar nicht eingerechnet wurden. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer