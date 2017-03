Mass Effect: Andromeda: Video: Mehrspieler-Modus wird ausführlich vorgestellt - 4Players.de

Im vierten Video aus der "Gameplay-Series" zu Mass Effect: Andromeda wird der Mehrspieler-Modus ausführlich vorgestellt . Im (optionalen) kooperativen Multiplayer kämpfen bis zu vier Spieler gegen haufenweise Gegner und erhalten dafür Beute bzw. Ausrüstung. Die Charaktere lassen sich außerdem individualisieren und verbessern. Mit den Multiplayer-Missionen soll eine eigene "Meta-Geschichte" erzählt werden."Der Multiplayer ist ein kooperativer Modus, der Teamwork unterstützt und belohnt. Bis zu vier Spieler versuchen gemeinsam, mehrere Wellen von Gegnern zu überleben, eine Reihe von Einsatzzielen zu erreichen und vom Schlachtfeld exfiltriert zu werden. (...) Du kannst dem Multiplayer über das Hauptmenü und sogar aus der Einzelspieler-Kampagne beitreten. Von der Brücke der Tempest aus musst du lediglich das Interface für Einsatzteam-Missionen öffnen. Von hier schickst du APEX-Einsatzteams auf wichtige Missionen für die Andromeda-Initiative. Die Missionen werden entweder von einem APEX-Einsatzteam absolviert, oder du spielst sie selbst in einer Multiplayer-Schlacht. (...) Am Ende jedes Spiels erhalten alle Spieler die gleichen EP und Credits – Konkurrenz zwischen Truppmitgliedern ist also unnötig. Mit den EP verbesserst du deinen Charakter und entwickelst sowie bestehende und neue Fähigkeiten weiter. Durch die Vielfalt einzigartiger Charakter-Kits ergeben sich immer neue und interessante Builds, die sich zu spielen lohnen. Mit den Credits kaufst du für deine Ausstattung neuartige Waffen, Mods und Booster, und dann stellst du deine Kampfstrategie im nächsten Spiel auf die Probe."In den vergangenen Wochen wurden schon "Gameplay-Series-Videos" zum Kampfsystem (Jetpack, Fähigkeiten, Upgrade-Pfade), zu den Charakteren (Fortschritt, Profile, Loadouts, Mitstreiter) und zur Erkundung (Nexus-Ausbau, Außenposten und mysteriöse Hinterlassenschaften als Herausforderungen) veröffentlicht. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel erscheint am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Gameplay Series 4 Multiplayer