Mass Effect: Andromeda: Vorabzugang: "Play First Trial" auf PC und Xbox One gestartet - 4Players.de

Die "Play First Trial" von Mass Effect: Andromeda ist bereits seit einigen Stunden auf PC für Origin-Access-Abonnenten (siebentägige Probemitgliedschaft; 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr) verfügbar und nun können auch EA-Access-Nutzer auf Xbox One einen Blick auf das Sci-Fi-Action-Rollenspiel von EA und BioWare werfen Der "Vorabzugang" erlaubt es, zehn Stunden lang das Spiel auszuprobieren. Zwar könne man die vollen zehn Stunden im Story-Modus verbringen, ab einem gewissen Punkt werde man jedoch nicht weiter in der Handlung voranschreiten können. Weiteres Erkunden, Erfahrungssammeln oder ein Neuanfang sollen jedoch möglich sein. Der ebenfalls vom 10-Stunden-Limit zehrende Mehrspielermodus scheint nicht eingeschränkt zu sein. Erzielte Fortschritte werden sich bei einem Kauf wie üblich in die Vollversion übertragen lassen. Die finale Version wird am 23. März auf PC, Xbox One und PlayStation 4 in Europa erscheinen. In Nordamerika wird es bereits am 21. März zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten