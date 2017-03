Mass Effect: Andromeda: Day-One-Patch beim Vorabzugang bereits enthalten; Macken bei den Animationen - 4Players.de

Ares101 schrieb am 18.03.2017 um 11:15 Uhr

Oh man. Irgendwie flashed mich es auch nicht. Bim im EA grad beim rumgurken auf Eos und es ist nochmal um einiges unspannender als in Dragon Age Inquisition. Speziell weil das Kampfsystem in Schlauchlevels auch viel mehr Spaß macht. Klingt dumm, aber in Open World ist es total lame.