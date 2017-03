Mass Effect: Andromeda: 4K-HDR-Technik-Trailer von NVIDIA - 4Players.de

NVIDIA, Electronic Arts und BioWare haben einen 4K-HDR-Technik-Trailer zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Abgesehen von den HDR-Spielszenen (Hochkontrastbild) geben die Entwickler im Video einige Einblicke hinter die Kulissen und sprechen über die Technik des Spiels, wie zum Beispiel die Frostbite Engine und NVIDIA Ansel. Das Screenshot-Tool Ansel kam auch während des Entwicklungsprozesses zum Einsatz und ist somit keine reine Endnutzertechnologie. In das Sci-Fi-Rollenspiel sind generell einige GameWorks-Technologien von NVIDIA eingeflossen: Ansel (freie Kameraführung, Auflösungen bis zum 32-fachen der Bildschirmauflösung, Filter für die Nachbearbeitung, 360°-Stereo-Photosphären), HBAO+ in zwei Ausführungen, ein SLI-Profil mit großer Skalierung und HDR10.Mass Effect: Andromeda befindet sich derzeit in der "Play First Trial" auf PC (Origin Access) und Xbox One (EA Access). Die finale Version wird am 23. März auf PC, Xbox One und PlayStation 4 in Europa erscheinen. In Nordamerika wird es bereits am 21. März zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten