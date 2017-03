Mass Effect: Andromeda: Mitarbeiterin von Electronic Arts gerät wegen der Gesichtsanimationen in die Schusslinie - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 19.03.2017 um 17:09 Uhr

cM0, ich glaube sogar das die Gesichtsanimationen halt bewusst so gewählt wurden damit man sich darüber echauffieren kann. Bei Mass Effekt kann man sich ja quasi aussuchen wie die eigene Person aussehen soll. Das und dann in die Kombination mit Bugs, oder Fehlern in der Hardware/Treibern führt halt dann zu seltsamen Problemen.

Was mich dabei immer ärgert ist weil es teilweise um Jobs geht.. die Menschen machen das beruflich und müssen sich dafür letztlich Rechtfertigen. Dann fragt vielleicht niemand danach. Es hat etwas von übler Nachrede wenn man so was Publiziert.

Wobei da sind die Grenzen fließend, ab einem bestimmten Punkt ist es auch ein Mangel im Produkt. Aber es würde allen beteiligten viel besser gehen wenn sie darüber Lachen, statt sich aufzuregen.

Bei Horizon Zero Dawn war es ja auch ein Problem.. aber vielleicht liegt es jetzt auch an Patch 1.04. Jedenfalls von 30 Charakteren waren bisher zwei oder drei wo mir das mal kurz sauer aufgestoßen ist. Die Probleme damals bei Assasians Creed Unity hatte ich auch nie, trotz Laggfest auf der PS4 zu release. Publik wird das oft nur übers Internet und dadurch entsteht in der Regel ein ganz falscher Eindruck.

Die ME Andromeda Beta hab ich nicht gespielt. Aber ich halte es für Unwahrscheinlich das vieles so dilettantisch ist. Selbst wenn, es dauert doch auch noch ein paar Wochen bis das Spiel veröffentlicht wird. Diese Demo ist bestimmt eine (frühere Beta).