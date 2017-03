Mass Effect: Andromeda: BioWare will den weiteren Fahrplan Anfang April bekanntgeben - 4Players.de

Eisenherz hat geschrieben: ? vor 46 Minuten Mal sehen, wie viele kostenpflichtige DLCs und AddOns man für dieses glorreiche Spiel in Planung hat. Mal sehen, wie viele kostenpflichtige DLCs und AddOns man für dieses glorreiche Spiel in Planung hat.

Wahrscheinlich wieder mindestens so viele, um den Release-Neupreis dann nochmal verdoppelt mit DLC-Content zahlen zu dürfen. Genau deshalb bleibt Andromeda bei mir auch erstmal außen vor. Ich bin mittlerweile so oft mit neueren Bioware-Spielen finanziell auf die Nase gefallen (gerade weil der DLC Content eben oft storytechnisch ganz gut ist), dass ich entweder auf ein Komplettpaket warte oder mich wenigstens so lang gedulde um zu sehen, ob sie mit der Ankündigung wie es weiter geht (was wahrscheinlich den DLC-Content mit einschließt) auch diesmal wenigstens einen Season-Pass anbieten. Ich fühle mich da nämlich langsam genug gemolken - und dabei hab ich bei den letzten Titeln gerademal die Story-DLCs gekauft. Wer wirklich alles bei der Dragon-Age und Mass Effect-Serie an DLC einzeln gekauft hat, was erhältlich ist, landete bestimmt sicher irgendwo bei 500+ EUR.