Mass Effect: Andromeda: Details zu den Patches: Filmsequenzen, Animationen, Augen, Romanzen-Optionen, Lippensynchronität und mehr sollen verbessert werden - 4Players.de

Option zum Überspringen der Autopilot-Sequenzen wurde hinzugefügt, um in der Galaxie-Karte schneller umherspringen zu können

Inventarvergrößerung

Überarbeitung der Augen bei Menschen- und Asari-Charakteren

Reduzierung der Kosten von Reliktdechiffrierungsschlüsseln und erhöhte Verfügbarkeit bei Händlern

Verbesserung der Lippensynchronität bei übersetzten Dialogen

Überarbeitung von Ryders Bewegung beim Zickzacklauf

Verbesserung von Spielersuche und Latenz beim Multiplayer

Mehr Optionen und Vielfalt bei der Charaktererstellung

Verbesserungen bei den Haaren und dem allgemeinen Aussehen der Charaktere

Kontinuierliche Verbesserungen an Filmsequenzen und Animationen

Verbesserungen der männlichen Romanzen-Optionen für Scott Ryder

Anpassung der Gespräche mit Hainly Abrams

Verbesserte Tutorial-Platzierung

Änderungen am Balancing im Einzelspieler-Modus: Munitionskisten, Panzerung, Waffen, Nomad, Profile, Angriffe und Fortschritt

Änderungen am Balancing im Multiplayer-Modus: Waffen, Deckung und Gegner

Option zum Überspringen der Autopilot-Sequenzen wurde hinzugefügt, um in der Galaxie-Karte schneller umherspringen zu können

Verbesserungen bei Logik, Timing und Kontinuität von Beziehungen und Handlungssträngen

Verbesserungen bei Synchronität und Mimik von Gesprächen, einschließlich übersetzter Dialoge

Diverse Kollisionsprobleme wurden behoben

Bugs mit fehlender oder falscher Einspielung von Musik/Dialogen wurden behoben

Es wurde ein Fehler behoben, durch den allgemeine Kommentare von Truppmitgliedern in NES manchmal nicht gestartet wurden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Zugriff auf das Relikt-Konsoleninterface nicht möglich war, nachdem das Relikt unter bestimmten Umständen mehrmals nicht entschlüsselt werden konnte

Schnellreise ist manchmal deaktiviert, bis der Spieler einen Spielstand nach der Rekrutierung von Drack erneut lädt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Spieler zu Beginn der Pose von Biotischer Sturmangriff stecken bleiben konnte

Probleme mit bestimmten Spielständen wurden behoben

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler manchmal im Multiplayer nicht mehr mit einem Objekt interagieren konnten

Wie es in den nächsten Wochen und Monaten mit Mass Effect: Andromeda weitergehen wird, hat Aaryn Flynn (General Manager von BioWare) in einem Statement beschrieben - und ja, die Behebung der Animationsmacken steht ebenfalls auf der To-Do-Liste der Entwickler.Am kommenden Donnerstag wird der erste Patch für das Sci-Fi-Action-Rollenspiel erscheinen. Der Patch auf Version 1.05 wird sich hauptsächlich mit technischen Dingen beschäftigen (Abstürze, Leistungssteigerung), aber auch einige Verbesserungen mit sich bringen:Für die nächsten zwei Monate sind weitere Patches geplant, die folgende Elemente in Angriff nehmen sollen:"Diese kommenden Patches werden zudem Probleme mit der Leistung und der Stabilität beheben. Und wir erwägen, weitere kostenlose kosmetische Objekte für Einzelspieler hinzuzufügen. Im Multiplayer wird es im selben Zeitraum neue Karten, Charaktere und Waffen für die APEX-Missionen geben, die seit dem Start laufen. Am Donnerstag starten wir das erste von drei neuen Kapiteln rund um Die Reliktuntersuchung", schreibt Aaryn Flynn.Change-Log von Patch 1.05:Letztes aktuelles Video: Video-Epilog