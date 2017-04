Mass Effect: Andromeda: Patch 1.05 ist verfügbar und verbessert die Darstellung der Augen bei Menschen und Asari - 4Players.de

Paranidis68 schrieb am 06.04.2017 um 20:38 Uhr

Ich finde das ja immer erstaunlich, wie schnell das geht und warum man es nicht so nebenbei macht. Also vor dem Release.

Im Grund werden die Käufer doch verarscht und man hofft, dass nur ein bestimmter Prozentsatz mit Kokosnüssen schmeißt.

Und wie kann man solche Kulleraugen machen "lassen", wenn doch der Rest eigentlich ansprechend ist. Geht es EA schon so schlecht?

Oder sind die so schlecht?