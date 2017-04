Mass Effect: Andromeda: Bioware entschuldigt sich für die "nicht rücksichtsvollen" Dialoge des transsexuellen Charakters Hainly Abrams - 4Players.de

Nach anhaltend negativen Rückmeldungen von Spielern hat Bioware sich für eine als plump empfundene Vorstellung eines transsexuellen Charakters entschuldigt: Wie pcgamer.com berichtet , habe die ungeschickte Machart des ersten Dialogs von Hainly Abrams für Unmut gesorgt, gerade angesichts BioWares anderer, feiner ausgearbeiteter Figuren wie Cremisius Aclassi in Dragon Age: Inquisition : "Zu Hause habe ich in einem Labor Reagenzgläschen gefüllt, das hat mich nicht weitergebracht. Die Leute kannten mich als Stephan. Aber das war nicht, wer ich wirklich war. Ich wusste, was ich tun kann und ich wusste als wer ich es tun wollte. 'Hainly Abrams. Andromeda Explorer'. Das bin ich. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig an", so die beanstandeten Dialogzeilen. Zunächst sollte lediglich der gestern erschienene Patch die Dialoge von Hainly Abrams überarbeiten, Bioware ließ mittlerweile aber zusätzlich folgende Entschuldigung folgen:"In Mass Effect: Andromeda wurde einer unserer Charaktere, Hainly Abrams, nicht in einer rücksichtsvollen Art und Weise eingebunden. Wir entschuldigen uns bei jedem, der mit der Konversation in Kontakt kam oder davon verletzt wurde. Dies war niemals unsere Absicht und entstand als unglücklicher Nebeneffekt des iterativen Prozesses des Game-Designs und der Struktur der Dialoge dieses Charakters. Wir haben mehrere Diskussionen mit Mitgliedern der Transgender-Community abgehalten, sowohl intern bei BioWare als auch in der weiter gefassten Community und wir arbeiten daran, diesem Problem Abhilfe zu verschaffen. Sobald die Änderungen implementiert wurden, offenbart Hainly Ryder gegenüber nur bestimmte Informationen, nachdem sie Vertrauen aufgebaut haben - und zwar nur, falls der Spieler sich dazu entschließt, sie zu unterstützen."Wann genau besagte Änderungen vorgenommen werden, ist laut PC Gamer noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog