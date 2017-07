Mass Effect: Andromeda: Gerücht: Keine Story-Erweiterungen geplant - 4Players.de

Waffenmutti hat geschrieben: ? Heute 12:26

Wer so ein Franchise in die Tonne tritt sollte kein Support von der Community mehr erhalten, das gleicht schon ein Verbrechen bei dem was MASS EFFECT für Gamer bedeutet.... ich hab es hier liegen und es ist so unfertig und schwankt so stark in seiner Qualität. Manche Moment sind so gut und andere bewegen mich dazu das Game zu wechseln......