Mass Effect: Andromeda: Patch 1.09 verbessert Gesichtsanimationen und Filmsequenzen; Denuvo (DRM) entfernt - 4Players.de

muecke-the-lietz schrieb am 07.07.2017 um 13:20 Uhr

ME: Andromeda ist weder ein besonders herausragendes Spiel noch Software Schrott. Es ist ein absolut solider OW Shooter mit einigen interessanten Elementen, einer hollywood mäßig inszenierten Story, vielen Nebenaufgaben und ganz nett geschriebenen Charakteren.

Es ist lange nicht so gut, wie die alte ME Trilogie, obwohl die auch schon extreme Schwachstellen hatte. Entweder es war zuviel Inventar Management, oder überhaupt keins, entweder der Shooter Part war schwach oder viel zu dominant, die Nebenaufgaben waren auch selten der Rede wert, der Schluss war nicht so pralle und die DLCs enthielten oftmals Storyinhalte die so einfach mal ins Hauptspiel gehört hätten - ich denke hier nur an Shadow Broker oder Leviathan. Einzig das wirklich interessante Universum samt seiner Rassen und Konflikte und natürlich die klasse geschriebenen Figuren wussten eigentlich immer zu überzeugen und machen diese Reihe letztlich zu dem, was sie für viele heute ist.

Andromeda versagt leider genau da, wo die Vorgänger stark waren, kann aber auf der anderen Seite viele Schwachstellen der Vorgänger ausgleichen. Tatsächlich macht es in vielen Szenen einfach Spaß mit dem Nomad über die Planeten zu preschen, sich in knackigen Kämpfen zu behaupten oder einfach nur die Aussicht zu genießen.

Die Dialoge und die Story an sich sind natürlich auf Kopf/Tischkante Niveau, etwas anderes würde ich nie behaupten, und viele Nebenaufgaben sind zwar inhaltlich theoretisch interessant, gestalten sich spielerisch meistens aber eher mau und fühlen sich oft an, wie Fließbandarbeit. Aber unterm Strich ist es ein solides Weltraumabenteuer, bei dem leider auf jede Stärke mindestens eine Schwäche folgt. Softwareschrott ist es allerdings nicht.