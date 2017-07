Mass Effect: Andromeda: Demo: Zehn Stunden lange Trial-Version für PC, PS4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Cool, dann können noch mehr Leute die belanglose, langweilige Story, die komplett uninteressanten Charaktere (ziemlich beeindruckend, hatten Bioware Spiele doch zumindest immer gute Charaktere...), die uninspirierten Quests etc etc etc "erleben".Aber vllt finden so ja einige wenigstens am MP gefallen. Der ist dank des neuen Movements jetzt immerhin richtig gut.