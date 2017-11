Mass Effect: Andromeda: Video: Entwickler blicken zum zehnten Jubiläum auf die Mass-Effect-Reihe zurück - 4Players.de

DonDonat schrieb am 09.11.2017 um 11:45 Uhr

Solche "kleinen" Logik Probleme in ME:A hab ich direkt alle ignoriert: das Spiel hat so viele andere Probleme, dass ich mich so was wie mit den Satelliten nie gefragt habe bzw. einfach hingenommen habe, dass manche Objekte in Andromeda scheinbar hunderte Jahre schneller angekommen sind als andere^^

Insgesamt fand ich die Entscheidung, eine "neue Galaxie" zu nehmen auch gut: so hätte man tatsächlich von Null anfangen können und spannende Geschichten um Rivalitäten bei der Besiedlung von neuen Welten entwickeln können....

Nun ja, wir wissen alle wie dass ausgegangen ist aber vielleicht bekommen wir ja trotzdem noch mal ein ME1-3 REMASTER, gerade den ersten Teil würde ich gerne noch mal in etwas schöne spielen wollen^^