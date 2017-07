The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel: PC-Version erscheint Anfang August; Umstellung auf DirectX 11 - 4Players.de

DitDit hat geschrieben: ? Heute 14:36 Sollte man die Trails in the Sky Trilogie vorher spielen?

In jedem Fall sollte man die spielen!Aber nicht zwingend, nein. Also zum Verständnis ist sie jedenfalls nicht notwendig, es ist aber so, dass die Sky-Trilogie an einigen Stellen referenziert wird. Wer die gespielt hat, der bekommt einen größeren Gesamtüberblick über die Story. Also empfehlen würde ich sie trotz der wirklich altbackenen Technik immer, aber einfach weil sie vor allem vom Writing und der Charakterzeichnung her sehr gelungen ist, weniger wegen der Storyzusammenhänge. Du hast allerdings Recht, Teil 1 begann recht zäh und das ist auch so der Hauptkritikpunkt den man an der Reihe des öfteren liest. Im Prinzip geht das erst in der zweiten Hälfte des ersten Spiels erst wirklich los. Auch Cold Steel beginnt recht gemächlich, wenn auch nicht so gemächlich wie Sky. Man muss aber auch hier Spaß an Textboxen haben und Rean als Hauptfigur ist in meinen Augen zunächst mal weniger interessant als Estelle.Edit: Btw. wo kommt eigentlich die Information mit OpenGL her? PSVita und PS4 arbeiten eigentlich mit GNM bzw. GNMX, das wurde zwar mal an OGL angelehnt entwickelt, ist aber definitiv nicht OGL. Oder läuft die PC-Version der Phyre-Engine auf OGL?