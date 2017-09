The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel: Spiele aus der Reihe haben sich mehr als eine Million Mal verkauft - 4Players.de

Danieru hat geschrieben: ? Heute 16:52 joa äh glückwunsch? Keine Ahnung ob die Verkaufszahlen, bei ner Trilogie, wirklich ausreichen,aber nun. Hatte mir mal überlegt ob ichs mir holen soll,aber only eng dubs, nichtmal jap dubs -.- . Also tja ^^ Ich nehme nicht an, das da noch viel vom entwickler/publisher kommt, zu der reihe. joa äh glückwunsch? Keine Ahnung ob die Verkaufszahlen, bei ner Trilogie, wirklich ausreichen,aber nun. Hatte mir mal überlegt ob ichs mir holen soll,aber only eng dubs, nichtmal jap dubs -.- . Also tja ^^ Ich nehme nicht an, das da noch viel vom entwickler/publisher kommt, zu der reihe.

Ist ja n relativ kleines Studio. Die Produktionskosten dürften sich im Rahmen halten. Ich glaub da ist das schon ne ganz ordentliche Leistung.Ich mag die Reihe. Sie irgendjemandem, den ich nicht sehr genau kenne zu empfehlen fällt mir trotzdem schwer, das ist immer etwas persönliches bei Trails of... Ich finde auch auf Review-Wertungen kann man sich da nur schlecht verlassen. Die Trilogien fangen normalerweise im ersten Spiel recht langsam an. Die Story startet gern mal relativ unspektakulär, es gibt seitenlangen, allerdings überwiegend hervorragend geschriebenen Text. Für manchen ist das langweilig, andere (wie ich) empfinden diese langsame aber gründliche Einführung in die Welt als Immersionssteigernd. Über die Spieldauer werden die dann immer besser. Aber da haben sie dann halt schon viele Spieler abgehängt.Das mit dem nicht vorhandenen japanischen Dub find ich auch recht schade, aber das sollte dich nicht abhalten. Vielleicht solltest du erstmal einem Teil ne Chance in nem Sale geben, dann ist der Verlust nicht so hoch, falls es nix für dich ist. Und falls doch lässt einen die Reihe nicht mehr los.