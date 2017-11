The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel: Wird für PS4 erscheinen; gilt auch für Teil 2 - 4Players.de

Falcom hat im Geschäftsbericht bestätigt, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 und ein weiteres Spiel aus der Reihe (Teil 3 ist nicht gemeint) für PlayStation 4 erscheinen werden. Die drei Spiele sollen bis September 2018 in Japan zur Verfügung stehen. Außerdem wollen sie die Promotionaktionen für Ys 8: Lacrimosa of Dana verstärken sowie die eigenen Marken besser präsentieren, zum Beispiel durch Kollaborationen mit anderen Herstellern oder Spiele für andere Plattformen bzw. Smartphones.The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel ist momentan für PC, PS Vita und PlayStation 3 verfügbar. Der Nachfolger ist für PS3 und PS Vita erhältlich. Eine PC-Version steht in den Startlöchern. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 ist in Japan bereits für PS4 erschienen. Ein Releasetermin für westliche Gefilde steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer