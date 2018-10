The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel: PS4-Fassung erscheint in Europa; gilt auch für Teil 2 - 4Players.de

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (Disc)

50 Mira Sammler-Münze

Soundtrack-CD mit 21 Tracks

Steelbook

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Disc)

Ouroboros Emblem Anstecker

Soundtrack-CD mit 23 Tracks

Steelbook

Die PS4-Umsetzungen von Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 werden Anfang 2019 auch in Europa (Marvelous Europe) und Nordamerika (XSEED Games) erscheinen.Beide Titel wurden zunächst für PS3 und PS Vita sowie in überarbeiteter Form für PC veröffentlicht. Die PS4-Fassung wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe umfassen. Für die PC-Version wird die japanische Sprachausgabe kostenlos als Update nachgeschoben.Beide Rollenspiele werden ebenfalls als Box-Version im Einzelhandel erscheinen (zum Store von Marvelous ; beide Spiele kosten je 44,99 Pfund; ca. 50 Euro).The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Decisive EditionThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 - Relentless EditionLetztes aktuelles Video: PC-Trailer