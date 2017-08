Kentucky Route Zero: TV Edition: Für PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. August 2017, 21:53 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. August 2017, 20:52 Uhr:

Obgleich in der Nintendo-Indie-Showcase von "konsolenexklusiv" die Rede war (siehe Bild unten), wird die TV-Edition von Kentucky Route Zero auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Termin wird ebenfalls "Anfang 2018" genannt.Bei der "Nintendo Switch Nindies Showcase Summer 2017" ist die TV-Edition von Kentucky Route Zero von Cardboard Computer angekündigt worden. Die TV-Edition umfasst alle fünf Episoden und soll "Anfang 2018" konsolenexklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Die PC-Version soll im nächsten Jahr ebenfalls mit dem fünften und letzten Akt versorgt werden.Unseren Test der ersten Episode findet ihr hier : "Stimmungsvoll, rätselhaft, interessant. Die Entwickler spielen in ihrem nebulösen Kentucky nicht nur geschickt mit Ahnungen und Andeutungen. Ihnen gelingt auch das Kunststück, mit einfachen Mitteln der Regie eine erzählerische Sogwirkung zu erzeugen. Dass all die aufgeworfenen Fragen auf dieser ersten Highway-Odyssee nicht beantwortet werden, ist klar; immerhin folgen noch vier Episoden, in denen sich das Storytelling beweisen muss."Letztes aktuelles Video: TV-Edition Switch