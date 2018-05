Loadout: Server des Free-to-play-Shooters werden Ende Mai abgeschaltet - 4Players.de

Der Server-Betrieb des kostenlos spielbaren Online-Shooters Loadout (zum Test ) soll am 24. Mai 2018 eingestellt werden, wie die Macher via Steam bekannt geben . Seit dem Startschuss der geschlossenen Beta vor sechs Jahren seien mehr als neun Millionen Spieler auf PC und PlayStation 4 gezählt worden, für deren Unterstüzung man sich bedanke.Als Grund für das Aus wird der Zusammenfall dreier Ereignisse genannt: Die am 25. Mai in Kraft tretende neue Datenschutz-Grundverordnung der EU ( DSGVO ), die vermutlich ebenfalls DSGVO-bedingte Einstellung eines grundlegenden Dienstes des Cloud-Providers sowie generell gestiegene Server-Kosten.Letztes aktuelles Video: Live Action-Teaser