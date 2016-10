Torment: Tides of Numenera: Trailer: Eine Milliarde Jahre in der Zukunft - in der Neunten Welt - 4Players.de

inXile Entertainment möchte im Rollenspiel Torment: Tides of Numenera keine epische Fantasy-Geschichte erzählen, sondern eine persönliche Geschichte, die sich um Entscheidungen und Konsequenzen dreht. Das Geschehen findet zwar auf der Erde statt, jedoch etwa eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Einen Blick auf diese Science-Fantasy-Welt, die aus der Feder von Monte Cook stammt, erlaubt der folgende Trailer. An den Hintergrundgeschichten und Charakteren arbeiten u.a. Colin McComb (Planescape: Torment, Fallout 2), George Ziets (Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer, Pillars of Eternity), Gavin Jurgens-Fyhrie (Diablo 3, Zero Horizon Dawn) und Chris Avellone (Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Prey). Techland Publishing spricht von einer Veröffentlichung Anfang 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.