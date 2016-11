Torment: Tides of Numenera: Vorstellung der Charakterklasse "Nano" - 4Players.de

Techland (Publisher) und inXile (Entwickler) haben die Charakterklasse "Nano" aus Torment: Tides of Numenera vorgestellt. Nanos sind die "Zauberer" des Spiels. Sie besitzen die Fähigkeit die Realität zu verändern und können sich so einen Vorteil verschaffen. Im Gegensatz zu Magiern nutzen Nanos fortschrittliche Technologien einer uralten Hochkultur (bekannt als Numenera). Mit nur begrenzten defensiven Talenten sollten Nanos immer darauf achten, Abstand zu ihren Gegner zu halten. Sie können die Gedanken ihrer Feinde lesen, verschiedene Fernkampfattacken miteinander kombinieren sowie sich (und auch ihre Begleiter) über das Schlachtfeld teleportieren. Durch ihr Wissen stehen ihnen auch andere Gesprächsoptionen offen.Torment: Tides of Numenera ist ein Rollenspiel in Monte Cooks Science-Fantasy Welt und spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Als geistiger Nachfolger von Planescape: Torment bietet es rundenbasierte Kämpfe und eine riesige Spielwelt. Es wird 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Nano Klasse