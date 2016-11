Torment: Tides of Numenera: Vorstellung der Charakterklasse "Glaive" (Elitekrieger) - 4Players.de

Techland hat die Glaive-Charakterklasse aus Torment: Tides of Numenera enthüllt. "Glaives" sind die Elitekrieger der neunten Welt. Sie sind Nahkämpfer und sehr gut in der Lage sich zu verteidigen. Sie können sich auf langsame, mächtige Angriffe spezialisieren - oder sich vollkommen auf Tempo und Beweglichkeit verlassen. "Glaives" sollen eine sehr gute Balance zwischen Angriffskraft und Tempo bieten. Sie sind außerdem die einzige Klasse im Spiel, die zweimal in einem Zug angreifen kann. Das Video zur dritten Charakterklasse wird nächste Woche veröffentlicht. Vergangene Woche wurde die Klasse "Nano" präsentiert.Torment: Tides of Numenera ist ein Rollenspiel in Monte Cooks Science-Fantasy Welt und spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Als geistiger Nachfolger von Planescape: Torment bietet es rundenbasierte Kämpfe und eine riesige Spielwelt. Es wird 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Glaive Klasse