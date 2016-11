Torment: Tides of Numenera: Vorstellung der Charakterklasse "Jack" (Alleskönner) - 4Players.de

Techland hat die dritte Charakterklasse "Jack" aus Torment: Tides of Numenera vorgestellt. Die Klasse ist laut InXile (Entwickler) ein Alleskönner. "Jack" verbindet Schlagfertigkeit, raffinierte Vorgehensweisen und Charme und ist nicht nur auf eine Fähigkeit oder Taktik beschränkt. "Spieler, die mit ihrem Charakter gerne auf Erkundungstour gehen sowie mit der Spielwelt und ihren Bewohnern interagieren wollen, müssen nicht weiter suchen. Die Jack-Klasse besitzt die größte Spannbreite an verschiedenen Fähigkeiten und kann eine ganze Reihe verschiedener Tricks lernen, um direkten Konfrontationen aus dem Weg zu gehen." In den vorherigen Wochen wurden bereits die Klassen " Nano " und " Glaive " präsentiert.Torment: Tides of Numenera ist ein Rollenspiel in Monte Cooks Science-Fantasy Welt und spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Als geistiger Nachfolger von Planescape: Torment bietet es rundenbasierte Kämpfe und eine riesige Spielwelt. Es wird 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.