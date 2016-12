Torment: Tides of Numenera: Rollenspiel wird Ende Februar 2017 erscheinen - 4Players.de

Das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera wird am 28. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Nachfolger von Planescape Torment wurde im April 2013 mit großer Unterstützung via Kickstarter finanziert. inXile Entertainment und Techland Publishing werden sowohl eine Day-One-Edition mit Soundtrack-CD, gedruckter Weltkarte, Reiseführer (digital), geistesgeschmiedeter Synthstahl-Panzerung (digital) als auch eine Collector's Edition anbieten. Beide Editionen sind in den folgenden Videos zu sehen."In der Sci-Fi/Fantasy-Welt Numenera kannst du die Erde eine Milliarde Jahre in der Zukunft entdecken. Erforsche die Neunte Welt, die auf den Gebeinen längst erloschener, hyperfortschrittlicher Zivilisationen erbaut wurde, und gestalte sie mit. Triff tausende weitreichender Entscheidungen, nimm ihre Konsequenzen auf dich und stelle dich auf ein Tête-à-Tête mit dem leibhaftigen Tod ein – all das und noch viel mehr erwartet dich auf deiner Suche nach der Antwort auf die alles entscheidende Frage: Was ist ein einzelnes Leben eigentlich wert? Überbleibsel fortschrittlicher Technologie zeugen vom Aufstieg und Niedergang vieler großer Zivilisationen, die der Entstehung der Neunten Welt vorausgegangen sind. Ein Mann entdeckt eine Möglichkeit, diese als Numenera bekannten Gerätschaften zu nutzen, um zwischen Körpern hin- und herzuspringen und so wieder und wieder den Tod zu überlisten. Doch dies führt zum Erwachen des Kummers, einer uralten und todbringenden Kraft, die bestrebt ist, den Mann, der den Tod betrogen hat, und all seine ehemaligen Körper zu töten ... dich mit eingeschlossen!"