Torment: Tides of Numenera: Deep Silver übernimmt den Vertrieb; Day-One-Edition und Collector's Edition - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. Januar 2017, 13:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 15. Dezember 2016, 09:39 Uhr:

Torment: Tides of Numenera

Soundtrack auf CD

100-seitiger digitaler Reiseführer

Gedruckte Karte der Neunten Welt

Exklusive Ingame-Rüstung

Torment: Tides of Numenera (Day-One-Edition-Disc)

Collector's Big Box

Soundtrack auf CD

80-seitiges gebundenes Artbook

100-seitiger gedruckter Reiseführer

20cm Figur der Ersten Verstoßenen

Gedruckte Karte der Neunten Welt

Exklusive Ingame-Rüstung

Techland Publishing hat mittlerweile die Verkaufspreise von Torment: Tides of Numenera , dem geistigen Nachfolger von Planescape: Torment, bekanntgegeben. Die Day-One-Edition auf PC wird 44,99 Euro kosten. Die Konsolen-Versionen sind fünf Euro teurer (49,99 Euro). Der Preis der Collector's Edition liegt bei 99,99 Euro.Deep Silver (Koch Media) wird den Vertrieb von Torment: Tides of Numenera für Techland Publishing übernehmen. Das Spiel wird am 28. Februar 2017 physisch und digital auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. "Mit Torment: Tides of Numenera entwickeln wir nicht nur den geistigen Nachfolger eines der beliebtesten Computerspiele aller Zeiten sondern vermutlich das ambitionierteste Rollenspiel des kommenden Jahres. Die weitreichenden Konsequenzen und tiefgründigen Themen, die den Vorgänger ausgezeichnet haben, werden auch in Torment: Tides of Numenera vertreten sein. Wir freuen uns mit Koch Media einen Partner gefunden zu haben, der aufgrund seiner Distributionsstärke, weitreichender Erfahrungen und lokal vertretenen Tochterfirmen ein wichtiger Bestandteil bei der Veröffentlichung von Torment: Tides of Numenera sein wird", sagt Pawel Marchewka, Geschäftsführer von Techland."Wir sind stolz, dass wir zusammen mit Techland, Torment: Tides of Numenera auf den Markt bringen können. Als Europas größter Publishingpartner, teilen wir die Begeisterung Techland's und freuen uns besonders darauf, Torment: Tides of Numenera, auf Konsole und PC zu veröffentlichen", sagt Mario Gerhold, Marketing Director von Koch Media.Das Spiel wird im Handel in einer Day-One-Edition sowie (bei teilnehmenden Händlern) in einer Collector's-Edition erhältlich sein. Vorbesteller erhalten außerdem ein Steelbook im Torment-Design.Inhalt der Day-One-Edition:Inhalt der Collector's Edition:"Torment: Tides of Numenera ist der geistige Nachfolger von Planescape: Torment, einem der vermutlich großartigsten Computer-Rollenspiele aller Zeiten. Auch dieses neue Spiel beschäftigt sich mit tiefgründigen und persönlichen Themen wie dem Leben selbst, der Vergänglichkeit und der Selbstaufopferung, sodass Spieler dazu angeregt werden, philosophische Positionen zu beziehen und moralische Entscheidungen zu treffen. Das Spiel ist in der Science-Fantasy Welt von Nuemenra angesiedelt, Millionen von Jahren in der Zukunft und ursprünglich vom berühmten Pen und Paper RPG Designer Monte Cook erschaffen.