Torment: Tides of Numenera: Entscheidungen und Konsequenzen im interaktiven Quest-Video - 4Players.de

Techland Publishing und inXile Entertainment versuchen Entscheidungen und die damit verbundenen Konsequenzen in Torment: Tides of Numenera im folgenden interaktiven Trailer zu veranschaulichen. Erzähler im Video ist Colin McComb (Creative Lead), der - ähnlich wie ein traditioneller Rollenspiel-Gamemaster - durch die Quest führt und einige Details zur Welt von Numenera enthüllt. "Obwohl das Video mehrere unterschiedliche Enden enthält, ist die gezeigte Quest nur ein winziger Ausschnitt der Themen, Geschichten und Nebenhandlungen, welche die Spieler in Torment: Tides of Numenera erleben können", heißt es vom Publisher. Das Rollenspiel hat kürzlich den Goldstatus erreicht. Es wird am 28. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.