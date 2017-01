Torment: Tides of Numenera: Kampfsystem wird im Trailer vorgestellt - 4Players.de

In der Welt von Torment: Tides of Numenera können die Spieler viele Konflikte mit Täuschung, Überzeugungskraft oder durch List vermeiden, aber durch die ein oder andere Entscheidung - oder simples Würfelpech - können auch Kämpfe entbrennen. Wie das Kampfsystem in dem Rollenspiel aussieht, demonstrieren inXile Entertainment und Techland Publishing im folgenden Video. Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

