Torment: Tides of Numenera: Nicht alle Zusatzziele wurden umgesetzt - 4Players.de

Die Veröffentlichung des überaus erfolgreich via Kickstarter mitfinanzierten Rollenspiels Torment: Tides of Numenera ist nur noch wenige Wochen entfernt. Doch nicht alle Backer sind darüber restlos glücklich, da gewisse Zusatzziele am Ende gar nicht umgesetzt worden sind, wie PCGamesN berichtet . So soll die Anzahl der Begleiter reduziert, Schauplätze wie Oasis verkleinert und das Crafting-System gestrichen worden sein, was die Macher größtenteils auch eingestanden. Gerade Letzteres hätte laut inXile einfach nicht zum Spiel gepasst und sei durch andere Elemente ersetzt worden. Ersatzlos gestrichen wurde hingegen die italienische Lokalisierung - auch wenn es da die Möglichkeit gäbe, Finanzierungsgelder zurückerstattet zu bekommen.Letztes aktuelles Video: Kampfsystem