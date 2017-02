Torment: Tides of Numenera: Story-Trailer: Eine Milliarde Jahre in der Zukunft - 4Players.de

inXile Entertainment und Techland Publishing haben den Story-Trailer zum "Science-Fantasy-Rollenspiel" Torment: Tides of Numenera veröffentlicht. Das Video gibt Einblicke in die Hintergrundgeschichte bis zu jenem Augenblick, in dem die Spieler ihre Odyssee als 'Letzter Verstoßener' beginnen. Das klassische Rollenspiel wird am 28. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."Einem Nebenerzeugnis aus Fleisch und Blut, beiseite geworfen von der größenwahnsinnigen Gottheit bekannt als 'Wandelnder Gott'. Eine Milliarde Jahre in der Zukunft fand ein Mann einen Weg, den Tod zum Narren zu halten. Auf der Suche nach Wissen und Weisheit war es sein ultimatives Ziel, in die Geschichte einzugehen. In seinem Bestreben, ein immerwährendes Vermächtnis zu hinterlassen, entdeckte er uralte Technologien - die Numenera - welche es ihm erlaubten, sein Bewusstsein in eigens erschaffene Körper zu transferieren. Von diesem Tage an wurde er als Wandelnder Gott bekannt. In der Absicht, dem Tod abermals zu entkommen, erweckte der Wandelnde Gott versehentlich eine angsteinflößende, uralte Bestie bekannt als 'Der Kummer' - ein unheimlich mächtiger Hüter des Gleichgewichts, der es sich zum Ziel gemacht hat, den Wandelnden Gott und alle Verstoßenen zu vernichten."