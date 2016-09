The Witcher 3: Wild Hunt: PlayStation 4 Pro wird nicht nachträglich unterstützt - 4Players.de

Billie? hat geschrieben: Kann man denn nicht einfach den Framerate Lock aufheben und gucken wie weit man kommt, oder ist die neue Rohpower der pro ohne Optimierungspatch gar nicht abrufbar?

Wahrscheinlich net. Wenn sie das weitermachen wollen mit ihren Refresh-Konsolen alle paar Jährchen, dann sollten sie aber flexibler werden was sowas angeht. Am PC packste neue Hardware, CPU oder sonstwas rein und alle bisherigen Spiele profitieren davon. Hier jetzt bei bisher erschienenen Perlen immer auf Patches hoffen zu müssen ist doch Mist. Die Spiele hätten wenigstens alle besser die 30fps halten können, aber wenn sich die Pro wirklich runtertaktet und alles zusätzliche abschaltet (im Gegensatz zur Xbone S), dann ist das doch einfach nur schade.Ich kann verstehen, wenn Entwickler da keinen Bock drauf haben. Was soll man noch nachträglich diese Patches machen, die Verkaufszahlen wirds eh nicht beeinflussen. Was net heißt, dass ich das super finde. Sie hätten problemlos ein, zwei Menschen dazu abstellen können. Is jetzt net so, als ob Cyberpunk darunter auch nur im Geringsten hätte leiden müssen.