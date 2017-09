The Witcher 3: Wild Hunt: Geralt bedankt sich bei den Spielern zum 10. Geburtstag der Witcher-Spiele-Reihe - 4Players.de

CD Projekt Red hat zum 10. Geburtstag der Witcher-Spiele-Reihe den folgenden Trailer veröffentlicht. In dem Clip, in dem allerlei bekannte Charaktere und natürlich Plötze zu sehen sind, spricht Geralt von Riva über die vergangenen Jahre und bedankt sich abschließend bei den Spielern für die Unterstützung - wie auch die Entwickler.Den Auftakt machte The Witcher im Oktober 2007. The Witcher 2: Assassins of Kings folgte im Mai 2011. Fünf Jahre später wurde dann The Witcher 3: Wild Hunt (Mai 2016) veröffentlicht, das anschließend mit den Add-ons Hearts of Stone sowie Blood and Wine erweitert wurde.Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher