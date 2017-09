The Witcher 3: Wild Hunt: Verkauft sich weiterhin "phänomenal"; 4K-Update für PS4 Pro im Anmarsch - 4Players.de

CD Projekt Red hat bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse auch über The Witcher 3: Wild Hunt gesprochen . Adam Kicinski (CEO) sagte, dass das Rollenspiel allem Anschein nach "nicht alt wird" und sich immer noch "phänomenal verkaufen" würde. Danach meinte er, dass das 4K-Update für die PlayStation 4 Pro in wenigen Tagen zur Verfügung stehen soll. Das entsprechende Update für die Xbox One X soll später in diesem Jahr folgen; Verkaufsstart der Microsoft-Konsole ist der 7. November 2017.Ansonsten ist dem Geschäftsbericht zu entnehmen, dass sie weiterhin an Cyberpunk 2077 arbeiten würden und noch ungefähr 100 Entwickler an Projekten im Witcher-Universum sitzen würden - also an GWENT: The Witcher Card Game und an GWENT: Thronebreaker , einer storygetriebenen Einzelspieler-Kampagne.Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher