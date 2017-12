CD Projekt RED hat heute den Upgrade-Patch für The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox One X veröffentlicht. Ein Upgrade mit HDR-Suppport für die PlayStation 4 Pro befindet sich zusätzlich in Entwicklung.Der Upgrade-Patch für die Xbox One X bietet eine Reihe von grafischen Funktionen und Optimierungen sowie zwei unterschiedliche Wiedergabeoptionen: den 4K-Modus und den Performance-Modus. Im 4K-Modus werden das Spiel und alle zusätzlichen Inhalte in 4K-Auflösung (oder mit Supersampling auf einem Nicht-4K-Display) mit 30 fps sowie mit Verbesserungen in den Bereichen Schatten, Umgebungsverdeckung, Texturfilterung und Texturen dargestellt. Wer in den Performance-Modus wechselt, bekommt eine dynamische Auflösungsskalierung, wodurch das Spiel mit einer Auflösung von mindestens 1080p und bis zu 4K wiedergegeben wird, während das Spielgeschehen mit 60fps laufen soll. Beide Modi unterstützen zusätzlich HDR. Im Optionsmenü unter "Display / Advanced" findet ihr die beiden Optionen "Die PlayStation 4-Version des Spiels erhielt Anfang Oktober einen ähnlichen Upgrade-Patch für das PlayStation 4 Pro-System, der 4K-Auflösung und Upgrades wie verbesserte Umgebungsverdeckung, Texturfilterung sowie eine umfassende Leistungssteigerung brachte. Nutzer des PlayStation 4 Pro-Systems können in naher Zukunft mit einem zusätzlichen Upgrade-Patch rechnen, der Unterstützung für HDR und eine Reihe von technischen Verbesserungen bietet, die das Gesamterlebnis weiter optimieren", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher