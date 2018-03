The Witcher 3: Wild Hunt: PS4-Version verkaufte sich 2015 am besten; PC-Fassung seit 2016 führend - 4Players.de

Civarello schrieb am 24.03.2018 um 22:15 Uhr

Warum fühlen sich manche Leute bei solchen Themen dazu genötigt, Sätze wie: "Lol.....trotzdem hat die PS4 mehr Versionen im ganzen verkauft." zu posten ? Ich sehe hier auch nirgendwo "PC-Werbung", sondern eine Grafik, die die Verkäufe pro Plattform seit Release aufzeigen. Dass sich PC-Versionen in den häufigsten Fällen eher über einen langen Zeitraum verkaufen, während die Konsolen gerade um den Release herum am meisten absetzen, ist doch nichts neues. Genauso wenig wie die Tatsache, dass der PC in den seltensten Fällen an die Zahlen der Konsolen herankommt; gerade an die der PS4; was aber auch absolut niemanden überraschen sollte. Müssen sie aber auch gar nicht; die Publisher machen auch so genug Asche mit den Portierungen.

Warum ausgerechnet CD-Project Gründe dafür suchen sollte, zukünftige PC-Versionen ihrer Spiele zu legitimieren, erschließt sich mir auch nicht; gerade in der heutigen Zeit, wo versucht wird, so gut wie jedes Spiel auf alle möglichen Plattformen zu portieren.

Als Multiplattformer (im Moment PC, PS4P, Switch) von Anfang an konnte ich aber eh noch nie verstehen, wie man sich auf eine spezielle Plattform/Firma versteifen kann; als wenn man was davon hätte, dass sich ein Spiel auf "seiner/ihrer" Plattform am besten verkauft.