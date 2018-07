The Witcher 3: Wild Hunt: Nachfolger könnte sich um Ciri drehen, schätzt Doug Cockle, die Stimme von Geralt - 4Players.de

Doug Cockle, der (englische) Sprecher von Geralt in The Witcher, erzählte in einem Interview, dass es eine tolle Sache wäre, wenn sich The Witcher 4 um Ciri (Cirilla Fiona Elen Riannon) drehen würde - wobei er mehrfach klarstellte, dass dies seine persönliche Meinung sei und er nichts von den Plänen von CD Projekt RED wissen würde.In dem Interview mit Gamereactor via Videogamer , in dem es eigentlich über seine Rolle in Victor Vran: Overkill Edition und in Soul Calibur 6 (Gastauftritt von Geralt) ging, wurde er gefragt, ob es das letzte Mal sei, dass er Geralt seine Stimme leihen würde. Hierzu sagte Doug Cockle: "Wenn ihr auf The Witcher 4 anspielt, kann ich nur sagen, dass ich keine Ahnung habe, obwohl ich denke, dass es irgendwann kommen wird. (...) Das ist meine eigene Meinung und CD Projekt RED weiß, was sie tun, und ich habe keine Ahnung, wie der Plan ist, aber ... wenn ich CD Projekt RED wäre, würde ich The Witcher 4 machen, mich dabei auf Ciri konzentrieren. In The Witcher 3 deutete sie [Ciri] an, andere Welten besuchen zu wollen, und ich denke, ein Spiel um sie herum wäre ein cooles The Witcher 4."Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher