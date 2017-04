Gearbox Software: Duke Nukem 2 eher nicht; Bulletstorm 2 vielleicht - 4Players.de

Vincent Slaven (Public Relations Manager von Gearbox Software) verriet in einem Interview mit DualShockers , dass derzeit die Chancen für ein weiteres Duke-Nukem-Spiel nicht wirklich gut stehen würden. Während er aus seiner Perspektive klar "Nein" zu "Duke Nukem 2" sagt, könnte Bulletstorm 2 hingegen "vielleicht" kommen.Ein zweiter Teil von Bulletstorm sei allerdings abhängig von dem Feedback und dem Verkaufserfolg der Full Clip Edition des ersten Teils, die Ende der Woche (7. April) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Mit der erweiterten Neuauflage wollen die Entwickler (People Can Fly) und Publisher (Gearbox Publishing) vielmehr herausfinden, ob Interesse an Bulletstorm vorhanden ist und ob ein Nachfolger überhaupt gewünscht sei - schließlich sei die Spiele-Entwicklung ziemlich kostenintensiv. Wenn das Klima jetzt "empfänglicher" für Bulletstorm (als damals) wäre, dann könnte es wahrscheinlich eine Option für einen Nachfolger geben, heißt es.Der PR-Manager wurde zu Duke Nukem befragt, weil der Sprüche-reißende Blondschopf mit Sonnenbrille in der Full Clip Edition von Bulletstorm einen Gastauftritt als spielbarer Charakter hat. Slaven führte aus, dass sowohl Bulletstorm als auch Duke Nukem grundsätzlich ähnliche Spiele seien und die Kombination daher Sinn ergeben würde.